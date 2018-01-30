«اقتصادية الشارقة» و«غلفتينر» تبحثان تعزيز التعاون والتنسيق

زار وفد من شركة «غلفتينر» دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لبحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين بما يعود بالنفع على الطرفين.

وأكد عبدالعزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة أهمية الزيارة في تعزيز علاقات التعاون.

وذلك من منطلق حرص الدائرة على تشجيع وجذب الاستثمار ورؤوس الأموال للدولة بشكل عام ولإمارة الشارقة بشكل خاص، ويعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة أحد المهام الرئيسة للدائرة، للوصول لرؤيتها بالريادة في التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار وفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، واستعرض اللقاء منظومة العمل في الدائرة، وركز على تعزيز التعاون بين الجانبين.