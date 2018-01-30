أول مواطن يفوز بسحب «ضاعف راتبك»

أعلن بنك دبي الإسلامي فوز أول مواطن بالجائزة الكبرى في السحب الرابع ضمن حملته الناجحة «ضاعف راتبك»، الذي جرى في فرع البنك الكائن في الريف مول.

وتستهدف حملة «ضاعف راتبك» من بنك دبي الإسلامي المتعاملين الجدد الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى البنك. وتم إطلاق العرض خلال شهر سبتمبر 2017، وبرز منذ ذلك الحين كمبادرة شعبية للمتعاملين الراغبين بالحصول على فرصة للفوز براتب إضافي.

وبعد النجاح الكبير للسحوبات الثلاثة الماضية في فروع البنك بمول الإمارات، واتحاد مول، ومبنى طيران الإمارات، أقيم السحب الرابع بحضور ممثل عن اقتصادية دبي، وتم الإعلان خلاله عن فوز أول مواطن إماراتي بالجائزة الكبرى لهذه الجولة من السحوبات. وقال وليد الشحي، الرابح الإماراتي: سعيد للغاية بالفوز بهذه الجائزة الرائعة من بنك دبي الإسلامي، ويسرني أيضاً أن أكون أول مواطن يفوز بالجائزة.

وأقدر بحق الجهود الكبيرة التي يبذلها بنك دبي الإسلامي لضمان حصول كل متعامل على فرصة للفوز بمبلغ الجائزة، لقد كانت المشاركة سهلة للغاية، وإنه لمن الرائع أن تكون أحد الرابحين، إذ إن المبلغ الذي حصلت عليه من خلال العرض يعني الكثير لي ولأسرتي.