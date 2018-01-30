«إينوك» تحتفي بالإنجازات المشتركة مع عملائها

نظمت «إينوك» حفلاً تكريمياً لعملائها تقديراً لولائهم واحتفاء بالإنجازات المشتركة المحققة معهم والشراكات البنّاءة التي تجمعها بهم على المدى الطويل.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: تقدم «إينوك» مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات العديد من القطاعات بما يشمل الطيران والسيارات والصناعة، وصولاً إلى المنتجات المستخدمة في المنازل. وكان للشراكات التي عقدناها مع أبرز المعنيين في مختلف المجالات دور جوهري في النجاحات البارزة التي حققتها المجموعة خلال عام 2017.

ونجحت «إينوك» خلال السنوات الخمس الماضية في ترسيخ حضورها في قطاع الطيران العالمي مع نمو بنسبة 70 % في شبكة عملياتها. وعززت المجموعة هذا العام إمكاناتها في مجال تزويد وقود الطائرات ليشمل الهند وجيبوتي ومصر وموريشيوس وجورجيا وتايلاند وإيطاليا، لتغطي عملياتها الدولية 143 مطاراً في 23 دولة.

وشكل إطلاق «إينوك» للوقود الحيوي «بيوديزل 5»، وهو من منتجات الوقود البديلة الخضراء المستخدمة في محركات الديزل، رافداً لالتزام المجموعة بدعم خطة الإمارات للطاقة 2050 التي تهدف إلى الاعتماد على مزيج يشمل مصادر الطاقة المتجددة والنووية والموارد النظيفة، بما يلبي متطلبات نمو الاقتصاد الوطني، وينسجم في الوقت ذاته مع أهداف الاستدامة البيئية.