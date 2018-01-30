830 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، 830 مليون درهم، حيث تم تسجيل 161 مبايعة بقيمة 310 ملايين درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 124 مليون درهم و141 مبايعة للشقق والفلل بـ186 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في البرشاء جنوب الثالثة، وجاءت مبايعة بـ 9 ملايين درهم بمنطقة جزيرة 2 أهم مبايعات الشقق والفلل، وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 45 مليوناً.

وسجلت الرهونات 520 مليون درهم منها 25 رهن أراض بـ 489 مليون درهم و31 رهن فلل وشقق بقيمة 31 مليون درهم، أهمها في البرشاء جنوب الثانية بقيمة 206.7 ملايين درهم ورهن في الحبية الأولى بقيمة 119.3 مليوناً. دبي- البيان