منتدى الأعمال العالمي لأميركا اللاتينية 27 فبراير

يناقش منتدى الأعمال العالمي لدول أميركا اللاتينية في الجلسات التفاعلية لدورته الثانية، التي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 27 و28 فبراير بفندق أتلانتس بدبي، آفاق بناء علاقات اقتصادية مستدامة بين مجتمعات الأعمال في المنطقة ودول أميركا اللاتينية.

وقال حمد بوعميم، المدير العام لغرفة دبي: تشهد اقتصادات أميركا اللاتينية تطورات كثيرة تتوازى مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بشكل عام، التي تتطلب إحداث تغييرات منهجية ومدروسة في أداء عدد من القطاعات الرئيسة والمحورية التي يقوم عليها الاقتصاد.

وتأتي في مقدمتها قطاعات الزراعة والطاقة والسياحة والتمويل، ومن هنا تبرز أهمية المنتدى ومكانته في توفير منصة لبحث هذه القضايا وإيجاد الحلول الفعالة، التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي نحو آفاق أوسع تعزز من مكانة اقتصاد القارة أحد أهم الاقتصادات عالمياً.

وأضاف: يركز المنتدى على أهمية بناء علاقات مستدامة بين اقتصادات المنطقة ودول أميركا اللاتينية، التي تشهد الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن توظيفها والاستفادة منها بما يخدم مجتمعات الأعمال في المنطقتين.

كما أنه يؤكد مكانة دبي مركزاً عالمياً يسهم في تمكين الشركات الكبرى من الانطلاق بأعمالها، من خلال الاستفادة من الخدمات المبتكرة التي تقدمها دبي، وبناء شبكة من العلاقات الاستراتيجية المستدامة مع هذه الأسواق ذات الثقل الاقتصادي العالمي ولا سيما اقتصادات قارتي آسيا وأفريقيا.

جلسات

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات اليوم الأول للمنتدى بجلسة خاصة تبحث عن آفاق التواصل والتعاون والنمو، التي تتناول الخطوات التي اتخذتها الحكومات والشركات في أميركا اللاتينية لإقامة علاقات جديدة تسهم في تعزيز موقعها ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، مع التأكيد على أهمية البحث عن محركات نمو جديدة والدور المهم، الذي يمكن أن تلعبه دبي لتعزيز هذه الرؤية والتوجهات الاقتصادية المستقبلية.

وتبحث جلسة «إعادة تحديد الإمكانيات - البحث عن النمو المستقبلي» التعافي الاقتصادي، الذي تشهده أميركا اللاتينية بعد سنوات من التباطؤ. وفي جلسة بعنوان «بناء الأعمال - إنشاء سلاسل توريد جديدة» سيتم التركيز على الدور الذي يمكن أن تؤديه بلدان أميركا اللاتينية في مجالي التجارة والاستثمار العالميين في المستقبل.

وتناقش جلسة «تمويل النمو - الوجه المتغير للتمويل» التغييرات التي يشهدها التمويل العالمي منذ الأزمة المالية العالمية، التي ترافقت مع ظهور لاعبين جدد.

وتناقش جلسة خاصة دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي وآليات دعم القطاع لتحقيق المزيد من التطور. وتبحث جلسة أخرى دور السياحة وعوائدها في تعزيز الاقتصاد وأهمية تعزيز مكانة دول أميركا اللاتينية كونها أسواقاً جاذبة للاستثمارات.

وتبحث جلسة «الريادة في نقل الطاقة وإمكانات النمو» التحديات والفرص الناجمة عن التغييرات المناخية التي يشهدها العالم والتأثيرات، التي ستتركها على اقتصادات أميركا اللاتينية ودول المنطقة، لا سيما مع تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وتبحث جلسة بعنوان «فتح الأبواق للتجارة في عالم سريع التغير»، النهج الذي اتبعته الاقتصادات الرائدة في أميركا اللاتينية في بناء علاقات مع أسواق جديدة.

اليوم الثاني

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني بجلسة تطرح موضوع الحوكمة التي تركز على المستقبل في أميركا اللاتينية وبما يسهم في إعادة بناء ثقة المواطنين والمستثمرين، وتناقش جلسة خاصة الاستفادة من قوة التكنولوجيا لإعادة تحديد القدرة التنافسية لدول أميركا اللاتينية.

ويركز المنتدى كذلك على إمكانية تعزيز النمو في منتجات الاقتصاد الإسلامي، من خلال الاستفادة من تجربة دبي في هذا المجال، حيث إنها تنظر إلى دبي أنها مركز لإدارة أعمال شركات الأغذية الكبرى، كما ستبحث الجلسة تحديات وفرص قطاع الأعمال الزراعية في أميركا اللاتينية في الحفاظ على الأمن الغذائي في المنطقة.

وتبحث جلسة أخرى العلاقات الاقتصادية المستقبلية العلاقات الجديدة بين الشركات في أميركا اللاتينية وغيرها من الأسواق الناشئة، التي تبرز سعي الشركات إلى إعادة تشكيل استراتيجيات نموها، مع التأكيد على الدور الذي يمكن أن تلعبه دبي والمنطقة في الرؤية الجديدة لأميركا اللاتينية للتجارة العالمية.

مشاركون

ويتوقع أن يستقطب المنتدى العالمي للأعمال 2018 نخبة من رؤساء الدول والوزراء وكبار الشخصيات، وأبرز المسؤولين التنفيذيين الإقليميين والعالميين.

تتصدر القضايا الاقتصادية الكبرى والمتغيرات العالمية وبناء علاقات اقتصادية بين أسواق دول أميركا اللاتينية والأسواق العالمية الأخرى، أجندة فعاليات المنتدى، الذي يعقد تحت شعار «تواصل، تعاون، نمو». وتشمل أجندة المنتدى كذلك مناقشة قضايا التمويل وريادة الأعمال والشراكات المستقبلية والفرص الاستثمارية بين دبي وأسواق أميركا اللاتينية ومكانة دبي كونها بوابة لها للعبور إلى الأسواق العالمية.