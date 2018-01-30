ورد هذا التساؤل لــ «البيان الاقتصادي» من أحد القراء.. ما الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات؟

أفادت «الاتحادية للضرائب»، بأن ضريبة المبيعات هي أيضاً ضريبة استهلاك، كضريبة القيمة المضافة، قد لا يكون الفرق بينهما جلياً بالنسبة لغير أصحاب الاختصاص، إلا أن بعض الفروقات الأساسية قد تساعد على التمييز بين هذين النوعين من الضرائب. يتم في العديد من الدول فرض ضريبة المبيعات على المعاملات المرتبطة بالسلع فقط. كما يتم فرض هذه الضريبة على مرحلة البيع النهائي للمستهلك فقط.

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