أدنوك تُخفّض مخصصات خام «مربان» 25% في مارس

نقلت «رويترز» عن 3 مصادر تجارية، أمس، قولهم إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبلغت العملاء في آسيا، أنها ستخفض إمدادات خام «مربان» 25% في مارس، ارتفاعاً من خفض نسبته 20% في الشهر الماضي. فيما أكدت أدنوك مخصصات مارس بحسب رويترز.

وأفادت المصادر بأن الشركة ستورد مخصصات خامي «داس» و«زاكوم العلوي» لشهر مارس بالكامل في شحنات مارس، مقارنةً مع تخفيضات في الشهر الماضي. وأضافت أن هذا قد يُعوّض تخفيضات خام «مربان» التي فاقت التوقعات، ومن المرجح أن يرفع إجمالي الكميات التي توردها أدنوك إلى آسيا.

وعلى صعيدٍ منفصل، قالت المصادر إن أدنوك تتولى تسويق خام «داس» الفوري اعتباراً من مارس المقبل، في الوقت الذي لا تزال فيه المحادثات مستمرة مع شركات أجنبية لتجديد امتياز الحقول البحرية المنتجة لهذا الخام. وفي فبراير، خفضت أدنوك المخصصات بواقع 20% لخامي «مربان» و«داس»، و10% لخام «زاكوم العلوي».