مكتوم بن محمد: توفير بيئة عمل جاذبة مثالية عالمية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أن إمارة دبي تسعى لتعزيز الاستثمارات في جميع المجالات وعلى كل الصعد بما يعود على الاقتصاد الوطني بالازدهار.

مشدداً سموه على الجهود البناءة والمبذولة لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة في توفير بيئة عمل جاذبة ومثالية تتماشى مع الأطر العالمية. والتقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ظهر أمس، روبرت ميرسك المدير التنفيذي لشركة إي بي مولر القابضة «A.P.Moller»، وذلك في فندق النسيم جميرا بدبي.

استثمارات

ورحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بروبرت ميرسك والوفد المرافق، مشيراً سموه إلى مساعي إمارة دبي لتعزيز الاستثمارات في جميع المجالات وعلى كل الصعد بما يعود على الاقتصاد الوطني بالازدهار، مؤكداً سموه الجهود البناءة والمبذولة لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة في توفير بيئة عمل جاذبة ومثالية تتماشى مع الأطر العالمية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالشركة ونشاطها في العالم، وبحث سبل التعاون بهدف تحقيق تطلعات الشركة في التوسع على مستوى المنطقة، ونقل مركز الشركة الخاص بصندوق التنمية في أفريقيا إلى دبي.

تطور

من جهته أعرب روبرت ميرسك عن إعجابه بدولة الإمارات وإمارة دبي وبتطورها المذهل في كل المجالات، وما توفره من إمكانيات للشركات والمستثمرين في القطاعات كافة، للارتقاء وتحقيق طموحات الإمارة. ومن الجدير بالذكر أن الشركة تأسست في كوبنهاجن عام 1904.

وتعد من أكبر الشركات العاملة في مجال الحاويات والشحن على مستوى العالم، بالإضافة إلى قطاعي الطاقة والتنقيب عن النفط، وتملك أكبر أسطول في العالم «ميرسك» لنقل وشحن الحاويات البحرية، ومسؤولة عن 18% من التجارة العالمية.

حضر اللقاء معالي عبدالله محمد غباش مدير عام دائرة الرقابة المالية في دبي، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وعبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.