افتتاح الفرع 144 لمجموعة اللولو العالمية في أم القيوين

افتتح الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أمس متجر «لولو اكسبريس» في مركز «سيتي مول» بمنطقة السلمة بأم القيوين بحضور المهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة ويوسف علي موسليام رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.

واصطحب يوسف علي الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا والحضور في جولة داخل المتجر الجديد وأطلعهم على مختلف الأقسام والميزات الفريدة ووسائل الراحة التي يتمتع بها.

وقال يوسف علي: يعتبر لولو إكسبريس الفرع الـ144 ضمن مجموعة اللولو العالمية محلياً وعالمياً، مثمناً الدعم والرعاية التي تلقاها من قيادة الإمارات ومواطنيها والمقيمين فيها. أم القيوين- وام