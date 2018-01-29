«غرفة الشارقة» تبحث مع «مجموعة الفنادق» آليات تطوير القطاع ودعم السياحة

بحثت غرفة تجارة الشارقة مع اللجنة التمثيلية الجديدة لمجموعة عمل قطاع الفنادق العاملة تحت مظلة الغرفة واقع القطاع وسبل تطويره ووضع خطة عمل للارتقاء بمستوى صناعة الفنادق على مستوى الإمارة بما يعزز قطاع السياحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التمثيلية لقطاع الفنادق التي تم تشكيلها مطلع العام الجاري، الذي عقد في مقر الغرفة برئاسة عبدالله سلطان العويس رئيس الغرفة بحضور ناصر ناصف رئيس لجنة مجموعة عمل قطاع الفنادق، حيث تقرّر اختيار كل من ممدوح الحكيم نائباً لرئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق، ومحمد البستكي مقرراً لها.

كما حضر الاجتماع من جانب الغرفة كل من محمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل، وفاطمة الشحي تنفيذي مجموعات العمل.

في حين حضر الاجتماع من جانب مجموعة عمل قطاع الفنادق، العضوان الدائمان أحمد الطنيجي ممثلاً عن هيئة الإنماء السياحي والتجاري ومريم علي الصابر ممثلة عن بلدية الشارقة، إلى جانب ممدوح ومحمد عبدالله البستكي، والأعضاء داني داغر وربيع زين وإيان فيليبس وسونيل ينوب عن رالف سشارسميدت وسليمة الحلاق دعبول وحازم مقلد.

إطلاق المبادرات

وأكد العويس أهمية دور اللجان التمثيلية لمجموعات العمل في تطوير أنشطتها وحفظ مكانة القطاعات الاقتصادية التي تمثلها، داعياً إلى ضرورة ضمان تمثيل أكبر عدد من المنتمين لهذه القطاعات في مجموعات العمل وتقديم المشورة والآراء وإطلاق المبادرات التي من شأنها أن تخدم القطاع بصورة خاصة وتنمي اقتصاد الإمارة بصورة عامة.

وحث عبد الله العويس مجموعات العمل على تفعيل التواصل المستمر والتعاون البنّاء مع الغرفة وممثلي قطاعات الأعمال الخاصة، وصولاً إلى تعزيز ودعم ومساندة المنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية، ودارسة القوانين والتشريعات التي تهم المجموعة وتقديم المرئيات والتوصيات بشأنها، مشيداً بجهود ودعم الدوائر الحكومية الداعمة لمجموعات العمل وخص بالشكر كلاً من هيئة الإنماء التجاري والسياحي وبلدية الشارقة تقديراً لدعمها مجموعة العمل.

اللائحة التنظيمة

وعرض أمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل، خلال الاجتماع اللائحة التنظمية لمجموعات العمل القطاعية بالغرفة التي تتضمن أهداف المجموعة واختصاصات ومهام اللجان التمثيلية، إضافة لاختصاصات أعضاء اللجان ومهام كل من رئيس اللجنة ونائبه ومقرر اللجنة، وآلية عمل اللجان وقنوات التواصل فيما بينهم والجهات المعنية وصحة انعقاد الاجتماعات.

وأكد ناصر ناصف رئيس اللجنة التمثيلية الحرص على بذل أقصى الجهود الممكنة للارتقاء بواقع قطاع الفنادق في الشارقة بما يتواكب مع التطور الشامل الذي تشهده الإمارة، مطالباً أعضاء اللجنة بضرورة الالتزام الشخصي بحضور الاجتماعات الدورية للجنة التي سوف تعقد بوتيرة دورية بمعدل مرة كل شهرين، منوهاً بدعم غرفة الشارقة لقطاع الفنادق وجهودها وحرصها الدائم على تطوير القطاع والعمل على تذليل أي تحديات تواجه المنشآت الفندقية.