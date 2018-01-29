6000 غرفة تضاف إلى قطاع الفنادق في الإمارات 2017

كشف تقرير مجموعة "كوليرز إنترناشيونال" الشرق الأوسط لقطاع الفنادق، أن القطاع الفندقي في الامارات شهد إضافة ما يقارب 6000 غرفة فندقية ذات علامة تجارية عالمية مختلفة خلال العام الماضي منها 78% في دبي و10% في أبو ظبي.

ووصل متوسط الإشغال في فنادق أبوظبي إلى نحو 83% وفي دبي 81% بنمو 1% مقارنة مع العام 2016 في حين سجلت فنادق رأس الخيمة متوسط إشغال بلغ 79% بنمو 2% وفنادق الشارقة 75% والنسبة نفسها في فنادق الفجيرة.

وبحسب التقرير، استحوذت دبي وأبوظبي على نصيب الأسد من التدفقات السياحية إلى الامارات في حين أن المناطق الشمالية تشهد تطورا سريعاً نحو التحول إلى خيار إضافي يتمتع بأسعار أكثر انخفاضاً.

وأظهر التقرير عودة النشاط القوي إلى أسواق رئيسية مثل السوق الروسي الذي حقق نمواً بنسبة 98% في عدد الزوار القادمين إلى دبي وتعد روسيا من أكبر 10 أسواق مصدرة للسياح إلى إمارة دبي. كما تعزز مركز الهند كواحدة من أكبر الأسواق المصدرة للسياح إلى الإمارات، حيث ارتفع عدد الزوار الهنود إلى قرابة 2.3 مليون سائح مع نهاية العام الماضي مقارنة مع 2.1 مليون سائح في 2016، فيما يسير السوق الصيني في اتجاه تصاعدي متسارع، حيث ارتفع عدد الزوار الصينيين بشكل كبير خلال 2017 بعد تطبيق نظام الحصول على التأشيرة عند الوصول في نوفمبر 2016.

وبحسب التقرير تستقبل الإمارات الجزء الأكبر من الزوار الروس على مستوى المنطقة، وستشهد سلطنة عُمان أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.2%. كما كشف عن توقعات زيادة عدد الزوار من الإمارات إلى روسيا بنسبة 15% في عام 2018 بالمقارنة بعام 2016 حيث ستستضيف روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف.

كما أن دبي تعتبر الوجهة الاستثمارية العقارية الأكثر شعبية للقادمين من روسيا في عام 2016 بفضل إمدادات العقارات الفاخرة في هذه الإمارة. ومن المتوقع أن تشهد السعودية زيادة بنسبة 20% على الأقل في عدد الزوار الروس للمملكة بحلول عام 2020.

اتجاه مماثل

وفيما يتعلق بالعام 2018 توقع التقرير أن تشهد جميع أسواق الإمارات اتجاها مماثلا للعام 2017 وينتظر ارتفاع معدلات الإشغال نتيجة للنمو القوي في الطلب في حين من المتوقع أن تؤدي زيادة المنافسة من الفنادق الجديدة إلى حدوث انخفاض طفيف في الأسعار، وسيكون تخفيض التكاليف على رأس الأولويات لدى تنفيذيي القطاع.

وبلغ عدد السياح الصينيين الذين زاروا دول الخليج في 2016 مليون سائح فقط ولكن من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 20% سنوياً حتى 2021 ليصل إلى 2.5 مليون سائح، الأمر الذي يرجع بحسب التقرير إلى تخفيف القيود المفروضة على إصدار التأشيرات للسياح الصينيين في كل من الإمارات والبحرين وعمان.

وفيما يتعلق بالسوق السعودي أشار التقرير إلى أن عدد الغرف الفندقية المعروضة بالسعودية ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 31% وقد شهدت مكة المكرمة النسبة الأكبر من الافتتاحات الجديدة بواقع 3800 غرفة وهو ما يشكل 73% من الغرف الجديدة في المملكة.