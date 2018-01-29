تلقى «البيان الاقتصادي» التساؤل التالي من أحد القراء: هل يجب على السياح دفع ضريبة قيمة مضافة؟

أفادت «الاتحادية للضرائب» بأنه نظراً إلى أن السياحة تعدّ من أهم مصادر الدخل في الإمارات، فبالتالي يتعين على السياح أيضاً تحمّل ضريبة القيمة المضافة في نقاط البيع، إلا أننا قد حرصنا على ألا تشكّل عبئاً على جميع المستهلكين من خلال اعتماد نسبة ضريبية منخفضة.

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