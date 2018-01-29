«كوليرز» تتوقع 90% إشغال فنادق دبي في الربع الأول

توقعت مؤسسة كوليرز للاستشارات العقارية أن تسجل دبي معدل إشغال فندقي 90% في الربع الأول من العام الجاري 2018.

كما توقعت أن يصل متوسط معدل الإشغال الفندقي على مدى العام بالكامل إلى 85%. وذكرت كوليرز في تقرير حديث أنها تتوقع أن يصل عائد الغرفة الفندقية المتاحة في دبي خلال الربع الأول إلى 409 دولارات في الليلة، بينما يبلغ 363 دولاراً في المتوسط طوال العام. والمتوقع أن يصل متوسط سعر الغرفة إلى 478 دولاراً في الربع الأول، وإلى 443 دولاراً يومياً طوال عام 2018. وفيما يتعلق بإمارة أبوظبي، توقع التقرير أن يصل معدل الإشغال في الربع الأول إلى 80% في الربع الأول، وإلى 77% في المتوسط طوال العام، وأن يصل متوسط سعر الغرفة في الربع الأول إلى 249 دولاراً يومياً في الربع الأول، وإلى 217 دولاراً في المتوسط على مدى العام.

وأفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يصل عائد الغرفة في أبوظبي إلى 100 دولار يومياً في الربع الأول، بينما يصل المتوسط إلى 83 دولاراً يومياً على مدى العام.

بالنسبة إلى مدينة رأس الخيمة، توقع التقرير معدل إشغال يصل إلى 79% في الربع الأول من العام، ويصل في المتوسط إلى 76% طوال العام. ولمدينة الشارقة توقع التقرير معدل إشغال فندقي يبلغ 89% خلال الربع الأول من العام، بينما يبلغ 74% في المتوسط خلال عام 2018. كما توقع التقرير أن يصل معدل الإشغال الفندقي في الفجيرة إلى 77% في الربع الأول من العام الجاري، بينما يكون المتوسط 68% طوال العام الجاري.

وشهد القطاع الفندقي في الإمارات إضافة ما يقارب 6000 غرفة فندقية ذات علامة تجارية عالمية مختلفة خلال العام الماضي منها 78% في دبي و10% في أبوظبي. وبلغ متوسط الإشغال في فنادق أبوظبي إلى نحو 83%، وفي دبي 81%، بنمو 1% مقارنة بعام 2016، في حين سجلت فنادق رأس الخيمة متوسط إشغال بلغ 79% بنمو 2% وفنادق الشارقة والفجيرة 75% لكل منهما.

للتفاصيل اقرأ: