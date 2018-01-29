2.25 درهم للجازولين الخصوصي و2.49 للديزل

حددت لجنة تسعيرة الوقود في وزارة الطاقة، أمس، أسعار الوقود لشهر فبراير، إذ يصل سعر لتر الجازولين سوبر 98 إلى 2.36 درهم، والجازولين الخصوصي 95 إلى 2.25 درهم، والجازولين بلس 91 إلى 2.17 درهم، والديزل 2.49 درهم. وتسجل أسعار الوقود لشهر فبراير المقبل أعلى تسعيرة للوقود منذ تطبيق قرار تحرير الأسعار في أغسطس 2015.

وتدخل التسعيرة الجديدة حيز التطبيق يوم الخميس المقبل الأول من فبراير 2018 في محطات بيع الوقود في الدولة، حيث يرتفع سعر لتر الجازولين 98 (سوبر) إلى 2.36 درهم بدلاً من 2.24 درهم بزيادة 12 فلساً ونسبة ارتفاع 5.3% مقارنة بشهر يناير الجاري، كما يرتفع سعر لتر الجازولين 95 (خصوصي) إلى 2.25 درهم بدلاً من 2.12 درهم بزيادة 13 فلساً وبنسبة 6.1%، وترتفع أسعار لتر الجازولين 91 (بلس) إلى 2.17 درهم مقارنة بسعر 2.05 درهم لشهر يناير الجاري بزيادة 12 فلساً وبنسبة ارتفاع 5.8%، كما يرتفع سعر لتر الديزل إلى 2.49 درهم بدلاً 2.33 درهم لشهر يناير بزيادة 16 فلساً وبنسبة ارتفاع 6.5%.

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