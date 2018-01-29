الإمارات تتصدر خليجياً في تفاؤل قطاع التشييد

واصلت الإمارات صدارتها لمستوى التفاؤل العام وسهولة ممارسة الأعمال التجارية بين أوساط العاملين في قطاع التشييد والبناء لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ ذكر 89% من المشاركين في استطلاع «بنسنت ماسونز» السنوي أنها الأسهل فيما يتعلق بسهولة القيام بالأعمال في منطقة الخليج، وتتبعها سلطنة عمان بنسبة 46%.

وتعتبر دبي على وجه الخصوص في بؤرة هذا التفاؤل مع ذكر 71% من المشاركين أنها المكان الأنسب لحل المنازعات.

وكشف الاستطلاع عن ارتفاع بلغت نسبته 7% في مستويات التفاؤل بين أوساط العاملين في قطاع التشييد والبناء لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ أفاد 39% بأنهم متفائلون حيال السنة المقبلة، مقارنةً بـ32% في السنة السابقة. وذكر الاستطلاع أن الإمارات لا تزال السوق الأكثر تفاؤلاً.

واستعرضت الشركة نتائج استطلاعها أمام خبراء القطاع في مؤتمرها السنوي حول قانون البناء والهندسة في دول مجلس التعاون الخليجي، ليكشف استطلاع الرأي الخليجي الذي شمل في أغلبيته الشركات العاملة في مشاريع تتجاوز قيمتها 500 مليون درهم عن زيادة في مستوى التفاؤل العام بالقطاع. ومع ذلك، سلطت النتائج الضوء على استمرار المخاوف المتعلقة بتأخر الدفوعات، وارتفاع التكاليف الرأسمالية، وزيادة المنازعات.

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