اليوم تداول «الإثمار» في سوق دبي

يشهد سوق دبي المالي اليوم انطلاق التداول على سهم شركة «الإثمار القابضة» البحرينية في أول إدراج مزدوج بالسوق خلال العام الجاري، بعد أن تم إدراج «المصرف الخليجي البحريني» في ديسمبر 2017.

ومع إدراج «الإثمار»، يرتفع عدد الشركات البحرينية المدرجة في سوق دبي إلى 5 شركات، بما يسهم في تعزيز عمق السوق وتنويع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين.

وبحسب بيان سابق، فإن إجمالي نسبة أسهم «الإثمار» المسموح بإدراجها في سوق دبي لن يزيد على 20% من إجمالي رأس المال.

وقالت مصادر مطلعة لـــ«البيان الاقتصادي» إن شركة زيما القابضة الكويتية، التي جرى تسجيلها أخيراً ضمن فئة الشركات المساهمة العامة الأجنبية لدى هيئة الأوراق المالية، في مرحلة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، بهدف الإدراج في سوق دبي، فيما تقول شركة «النعيم المصرية» إنها ستدرج أسهمها في الربع الأول من العام الحالي.

ويشهد سوق دبي إقبالاً كبيراً من الشركات الإقليمية للإدراج المزدوج مع سعي هذه الشركات للاستفادة من التطور الملحوظ للسوق واحتلاله مرتبة متقدمة بين بورصات المنطقة.