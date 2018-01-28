«أوراكل»: القطاع المصرفي من أكبر المستفيدين

قال أحمد عدلي، مدير أول، رئيس الحلول السحابية في «أوراكل» Oracle، إنه مما لا شك فيه أن القطاع المصرفي سيكون من أكبر المستفيدين من تقنية البلوك تشين المبتكرة، لا سيما في مجالات نذكر منها على سبيل المثال، خدمات الدفع والمقاصة والتسوية، وكذلك في معاملات التمويل التجاري التي تستهلك قدراً كبيراً من الورق.

وأضاف: «ستحدث تقنية البلوك تشين تغييراً جذرياً في طريقة الحفاظ على الأصول وتخزينها، وفي طريقة تسوية الالتزامات وإنفاذ العقود وإدارة المخاطر.

لیس ـ ذا فحسب، بل من المحتمل أن يشهد نمط الأعمال الجديدة في القطاع المصرفي تغيراً جذرياً، وسيكون هناك منافسة أكبر من قبل الكيانات غير المصرفية في مجالات مثل خدمات الدفع عبر الهاتف المتحرك وأنشطة الإقراض.

ومن المرجح أن تسهم تقنية البلوك تشين في توسيع رقعة هذه المنافسة، نظراً لأنها ستخفف من العقبات التكنولوجية الماثلة أمام المنافسين الجدد غير المختصين في مجال تقديم الخدمات المصرفية».