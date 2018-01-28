توظيف المزيد من التطبيقات

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محمد الهواري

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توقّع محمد الهواري العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة تكافل الإمارات أن تقوم القطاعات الأساسية في الإمارات بتوظيف المزيد من التطبيقات باستخدام تقنية بلوك تشين بشكل عملي خلال عام 2018، مشيراً إلى أن «تكافل الإمارات» استثمرت في وقتها ومواردها البشرية بشكل كبير، للمشاركة في مبادرة بلوك تشين لقطاع التأمين (B3i) العالمية، والتي توقع أن يتم إنجازها نهاية العام الجاري. وأضاف: «على الرغم من أن تقنية بلوك تشين معروفة إلى حد ما، إلا أنها لا تزال في مراحلها الأولى إذا لم يتم اعتمادها على نطاق واسع على الصعيد العالمي بعد، وذلك نظراً لحذر بعض المؤسسات من تطبيقها».

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