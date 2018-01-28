توقّع محمد الهواري العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة تكافل الإمارات أن تقوم القطاعات الأساسية في الإمارات بتوظيف المزيد من التطبيقات باستخدام تقنية بلوك تشين بشكل عملي خلال عام 2018، مشيراً إلى أن «تكافل الإمارات» استثمرت في وقتها ومواردها البشرية بشكل كبير، للمشاركة في مبادرة بلوك تشين لقطاع التأمين (B3i) العالمية، والتي توقع أن يتم إنجازها نهاية العام الجاري. وأضاف: «على الرغم من أن تقنية بلوك تشين معروفة إلى حد ما، إلا أنها لا تزال في مراحلها الأولى إذا لم يتم اعتمادها على نطاق واسع على الصعيد العالمي بعد، وذلك نظراً لحذر بعض المؤسسات من تطبيقها».
-
ولي عهد عجمان يعفي رخص «بدايات» من الرسوم المحلية
أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، قراراً أميرياً رقم 1 لسنة 2018 بشأن التعديل على رسوم خدمات دائرة التنمية الاقتصادية،
-
«بلوك تشين».. تعـزيز أم تهـديد لنمـوذج العمل المصرفي في الإمارات؟
توقّع خبراء أن تسهم تقنية «بلوك تشين» في إدخال تحسينات جذرية على قطاعات بأكملها في الإمارات التي تقوم بدور ريادي عالمي في التوظيف الأمثل لهذه التقنية،
-
«العملات الرقمية» المشفّرة.. وسيلة جديدة لدعم الاقتصـاد أم أداة للاحـتيال؟
تعتمد العملات الرقمية المشفّرة التي كثر الحديث عنها مؤخراً على تقنية «بلوك تشين»، الأمر الذي يأخذنا هذا السؤال إلى التساؤل عما إذا كانت تلك العملات بدائل حقيقية للعملات الرسمية،
-
توظيف المزيد من التطبيقات
توقّع محمد الهواري العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة تكافل الإمارات أن تقوم القطاعات الأساسية في الإمارات بتوظيف المزيد من التطبيقات باستخدام تقنية بلوك تشين بشكل عملي خلال عام 2018،
-
«أوراكل»: القطاع المصرفي من أكبر المستفيدين
قال أحمد عدلي، مدير أول، رئيس الحلول السحابية في «أوراكل» Oracle، إنه مما لا شك فيه أن القطاع المصرفي سيكون من أكبر المستفيدين من تقنية البلوك تشين المبتكرة،
-
«المشرق»: منتج مصرفي جديد يعتمد على «بلوك تشين»
كشف عارف الرملي، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار في المشرق أن البنك سيقوم خلال الأشهر القليلة المقبلة بإطلاق منتج مصرفي جديد يعتمد على تقنية «بلوك تشين» جديد،
-
ستاندرد تشارترد: التقنية تنسجم مع الغرض الأصلي من إنشاء المصرف
قال معتصم إقبال المدير التنفيذي، ورئيس قسم المعاملات المصرفية في بنك ستاندرد تشارترد: إن «بلوك تشين» تبشر بتحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية ..
-
بروتوكول التشفير الغرافيكي
قال علي كسّاب من شركة «سينتوريون» التي أطلقت مؤخراً منصة «كونكت جوب» غير المركزية، التي تتيح للعملاء تسديد دفعات عدد من الخدمات بالعملات المشفّرة،:
-
«إيكونومست»: دبي الأولى إقليمياً و13 عالمياً في الابتكار وريادة الأعمال
احتلت دبي المركز الأول إقليمياً و13 عالمياً في مؤشر الابتكار وريادة الأعمال الفرعي ضمن تقرير (ربط التجارة، ثقة قطاع الأعمال في البيئة الرقمية) الصادر عن وحدة "إيكونومست انتلجانس"
-
قطاع الترفيه في الإمارات يستهدف 45 مليون زائر سنوياً
تشير التوقعات إلى وصول قطاع الترفيه في الإمارات إلى 45 مليون زائر سنوياً بحلول 2021.
-
وزير الاقتصاد: أهمية خاصة للابتكار على أجندة الإمارات
ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد جلسة حوارية بعنوان "الابتكار وريادة الأعمال واقتصاد المستقبل"،
-
بحث سبل تحفيز الصناديق والمؤسسات المالية
استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية، اجتماع اتحاد البورصات العالمي مع البورصات الشرق أوسطية الأعضاء في الاتحاد يوم الخميس الماضي،