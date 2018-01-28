مستهلكو الإمارات يفضلون التسوق التقليدي

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أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان»، وصفحتيها على موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، أن المستهلكين في الإمارات ما زالوا يفضلون التسوق التقليدي عبر متاجر التجزئة في الأسواق مقارنة بالتسوق الإلكتروني عبر الإنترنت.

وجاء في نتيجة الاستطلاع، على موقع «البيان» الإلكتروني، أن 86% من المشاركين في الاستطلاع أكدوا أن المتاجر التقليدية هي الوسيلة المفضلة لديهم للتسوق، فيما فضّل 14% منهم التسوق على الإنترنت.

وأظهرت النتائج، عبر موقع «تويتر»، ارتفاع عدد المستهلكين ممن يفضّلون التجارة الإلكترونية إلى 27%، مقارنةً بـ73% ممن يفضّلون التسوق باستخدام المتاجر التقليدية. وأشار الاستطلاع إلى أن 84% من المشاركين في إبداء الرأي، عبر «فيسبوك»، يفضلون المتاجر التقليدية، مقارنة بـ16% ممن يفضّلون التسوق عبر الإنترنت.

للتفاصيل اقرأ:

التجارة الإلكترونية لم تبلغ مستوى المنافسة مع «التقليدية»