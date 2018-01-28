دبي بين أفضل وجهات الزيارة في العالم

تصدرت دبي وجهات منطقة الشرق الأوسط السياحية، لتحتل المرتبة الأولى إقليمياً والـ21 عالمياً، وفقاً لاستطلاع قراء مجلة «تريب أدفاسرز».

وأشارت المجلة إلى أن دبي هي الوجهة التي تجمع بين الثقافة المعاصرة والتاريخ والمغامرة والتسوق العالمي المستوى والترفيه، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بعرض في أوبرا دبي، ومشاهدة وسط المدينة من فوق برج خليفة، أعلى مبنى شيّده الإنسان على وجه الأرض، وقضاء فترة بعد الظهر على طول خور دبي لاستكشاف أسواق الذهب والمنسوجات والتوابل.

أما إذا كان الزائر يبحث عن المتعة والإثارة، فإنه يمكنه التحليق فوق الكثبان الرملية الصحراوية في منطاد الهواء الساخن، وركوب لعبة عالية السرعة في عالم «آي إم جي وورلدز»، أو القفز من الطائرات بالمظلات فوق نخلة جميرا.

من جهة أخرى، فازت دبي عن جدارة بجائزة الابتكار في التصميم من شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية. وأوضحت الشبكة أن مدينة دبي تشتهر بتصميم مبانيها، وهي مدينة نظيفة وطليعية، وهي نمط لا يُرى في أي مكان آخر. ولهذا فإن اليونسكو تسلط الضوء على ابتكار حقيقي على هذا المستوى.