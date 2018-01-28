«بلوك تشين».. تمهّد لتحولات جذرية في القطاعات الاقتصادية

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ـــ هل تعزز التقنية الجديدة.. أم تهدد نموذج العمل المصرفي؟
ـــ دبي رائدة التقنية في المنطقة لاعتمادها المعرفة
ـــ حكومة دبي تطلق 20 تطبيق «بلوك تشين» في القطاعات هذا العام
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