ورد هذا التساؤل لــ«البيان الاقتصادي» من أحد القراء: هل هناك أية ضريبة لا يُسمح للأعمال استردادها؟

أفادت «الاتحادية للضرائب»، بأنه لا يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بمصاريف متكبدة تخص توريدات غير خاضعة للضريبة. أيضاً، لا يمكن خصم ضريبة مدخلات متكبدة تتعلق بمصاريف معينة كالمصاريف الترفيهية للموظفين.

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