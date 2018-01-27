محللون يرفعون القيمة العادلة لسهم أدنوك للتوزيع

قال محللون ماليون إن سعر سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» سيتجاوز 3 دراهم في المدي القريب لا سيما مع إعلان الشركة عن مشاريع توسعية جديدة داخل وخارج الإمارات.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، بلغت مكاسب سهم «أدنوك للتوزيع» أكثر من 8% منذ إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية الشهر الماضي بمكاسب سوقية بلغت 2.45 مليار درهم، مع وصول سعر السهم في إغلاق الخميس الماضي إلى 2.7 درهم.

وأضاف المحللون لـــ «البيان الاقتصادي»، أن توصيات شركات بحوث وبنوك استثمار عالمية بشراء سهم «أدنوك للتوزيع» وتحديد سعره المستهدف بين 2.79 إلى 3.31 دراهم جاء بناء على تقديراتهم بأن السهم مرشح لتحقيق مكاسب قوية في الفترة القادمة مع توقعات بأن يشهد مساهمو الشركة زيادة بنسبة 25% على استثماراتهم خلال عام واحد.

وحدد بنك «جولدمان ساكس» السعر المستهدف لسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» عند 3.31 دراهم (90 سنتاً)، مع توقعات بأن يشهد مساهمو الشركة زيادة بنسبة 25% على استثماراتهم خلال عام واحد، في حين بدأت مجموعة «هيرميس المالية» تغطية سهم الشركة محددة سعر شراء بقيمة 3.2 دراهم للسهم.

ووضعت «مورغان ستانلي» تغطية مساوية بسعر شراء للسهم 2.95 درهم، في حين بدأت «ألفامينا» التغطية بالتوصية بشراء السهم عند سعر مستهدف 2.79 درهم، حسبما نقلت وكالة «بلومبيرغ».

محطات

وقال عصام قصابية، المحلل المالي لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن إعلان «ادنوك للتوزيع» عن عزمها افتتاح محطات جديدة في الدولة إضافة إلى توسعاتها الخارجية في السعودية سيعزز من وضع الشركة داخلياً وخارجياً وسيسهم في زيادة إيراداتها وأرباحها وهو ما سينعكس إيجاباً على أداء أسهمها في البورصة.

وأعلنت «أدنوك للتوزيع» الأربعاء الماضي، عزمها افتتاح ثلاث محطات جديدة في مواقع حيوية في إمارة دبي، وتسع محطات جديدة في كل من أبوظبي وعجمان والفجيرة وتدشّين حضورها في السعودية بمحطة واحدة مبدئياً بموجب اتفاقية امتياز، كما ستشهد ثلاث من محطات الخدمة التابعة لها في أبوظبي اكتمال أعمال التوسعة فيها خلال العام الحالي 2018.

وأضاف : من وجهة نظري أن سعر السهم يساوي أكثر من 3 دراهم مستفيداً بشكل رئيسي من عدة عوامل إيجابية منها خطط الشركة التوسعية الثابتة ومساعيها لزيادة محطات الخدمة خلال العام الجاري بالتزامن مع ترشيد النفقات الرأسمالية.

ويرى قصابية أن تعافي أسعار النفط وتجاوزها 70 دولاراً للبرميل سيكون ذو مردود إيجابي على كافة الشركات النفطية وبالتالي ستستفيد «أدنوك للتوزيع» كثيراً ومن المتوقع أن يصعد سعر السهم في المستقبل القريب أعلى حاجز 3 دراهم.

ملاءة

من جانبه، قال المحلل المالي وخبير أسواق المال، عمرو حسين، إن سهم «أدنوك للتوزيع» مرشح لتجاوز حاجز 3 دراهم في الفترة القادمة مستفيداً بشكل رئيسي من قوة الشركة وملاءتها المالية الجيدة.

وأضاف حسين، إن إعلان الشركة عن خطط للتوسع داخل الإمارات وخارجها ستكون ذو مردود إيجابي على الأداء المالي في المدى القريب إلى المتوسط، وهو ما سينعكس إيجاباً على أداء الأسهم التي حققت أداء قوياً في سوق أبوظبي منذ إدراجها الشهر الماضي.

ولفت حسين إلى أن «أدنوك» تعمل على تحسين إدارة محفظة الأصول ورأس المال وتوسيع نطاق الشراكات الحالية والمستقبلية في كافة مجالات الأعمال، بما يحقق أهدافها للنمو والتطور بعيد المدى وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

خطة

وضعت أدنوك للتوزيع خطة ترمي إلى زيادة محطات الخدمة في عام 2018 بما يعود بالفائدة على العملاء والمساهمين، حيث سيحظى العملاء بالمزيد من الخيارات للحصول على خدمات الشركة بكل يسر، خاصة مع تدشين الشركة لحضورها لأول مرة في دبي، ومن جانبهم سيلمس المساهمون التزام الشركة بتعهداتها المتعلقة بافتتاح محطات جديدة وترشيد النفقات الرأسمالية.