27 شركة تفوز بجوائز «راكز» 2017

أزاحت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة السّتار أخيراً عن الفائزين بجوائز راكز لتميُّز الأعمال لعام 2017، وذلك في احتفالية أقيمت أول من أمس في فندق ريكسوس باب البحر بمنتجع جزيرة المرجان حيث تم تكريم 27 شركة.

وجدد برنامج الجوائز التزامه في عامه الرابع من خلال إقامة أمسية مبهرة خُصِّصت للشركات المتميزة العاملة في راكز وغيرها في إمارة رأس الخيمة. كما رفعت راكز ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة سقف الجوائز المقدمة؛ حيث أضافا عدداً من الجوائز النقدية إلى الدروع التي كانت تُقدَّم خلال الاحتفاليات السابقة.

وقال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة راكز: «إن قيادة الشركات نحو تحقيق التميّز ليس سهلاً. ولهذا السبب، أرى برنامج جوائز راكز لتميّز الأعمال واحداً من أهم الفعاليات السنوية التي تقام في رأس الخيمة؛ حيث تجتمع تحت سقفه أفضل الشركات المتميّزة، التي لم تبخل ببذل أي جهد أو مساعدة لضمان استمرار ازدهار وتطوير هذه الإمارة».

كما توجّه بالتهنئة إلى الفائزين بجوائز تميُّز الأعمال لعام 2017، مُعرباً عن فخره بالإنجازات التي حققوها أو شارفوا على تحقيقها في راكز خلال رحلة أعمالهم.

قائمة الفائزين

وتضم القائمة التالية الفائزين بجوائز راكز لتميز الأعمال لعام 2017:

أفضل شركة جديدة: إيفولوشن فاشن، المتخصصة في توفير الملابس والمنسوجات والإكسسوارات الجلدية ذات الجودة العالية.

أفضل شركة جديدة (تابعة لدائرة التنمية الاقتصادية): كوميونيتي، المتخصصة في تقديم أجود أنواع الشاي والمخبوزات والمأكولات.

أفضل شركة صغيرة: يوروباك اندستريس، المتخصصة في تصنيع مواد التعبئة والتغليف الممتازة لمختلف المؤسسات والصناعات.

أفضل شركة صغيرة (تابعة لدائرة التنمية الاقتصادية): ثاندر رود، المطعم الإيطالي الفاخر والمفضّل لدى العائلات.

أفضل تقنية جديدة: شوريس 3 دي برينتينغ اندستريز، الشركة المصنعة لأنواع مختلفة من مواد الطباعة ثلاثية الأبعاد ذات الجودة العالية.

أسرع الشركات نمواً (صغيرة/‏‏متوسّطة): فيتونكليك، المنصّة الإلكترونية المتميّزة في تقديم خيارات متنوعة من المعدات الرياضية والحلول الصحيّة وغيرها.

أسرع الشركات نمواً (متوسّطة/‏‏كبيرة): ستريت جروب، الشركة المتخصصة في تصنيع المركبات المصفّحة.

أفضل شركة صناعية (صغيرة/‏‏متوسّطة): يو باك، الشركة المتخصصة في تصنيع المنتجات البلاستيكية الصلبة ومواد التغليف والتعبئة.

أفضل شركة صناعية (متوسّطة/‏‏كبيرة): المباني للحديد، المتخصصة في صناعة الأجزاء والإنشاءات المعدنية للمباني.

أفضل مُساهم في تنمية رأس الخيمة: دبل إي، المتخصصة في إدارة وتنظيم المناسبات والفعاليات.

أفضل مُساهم في تنمية رأس الخيمة (تابعة لدائرة التنمية الاقتصادية): شركة رأس الخيمة العقارية، إحدى الشركات المتخصصة في مجال تطوير العقارات والبنية التحتية السياحية في الدولة.

أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية: مارمالاد فيش، المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية والقيم التنظيمية.

أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية (تابعة لدائرة التنمية الاقتصادية): مواصلات الإمارات، المتخصصة في تزويد خدمات النقل المختلفة للمؤسسات التعليمية والحكومية والتجارية.

المركز الثاني

كما تم تكريم المتسابقين الحاصلين على المركز الثاني لكل فئة من فئات الجوائز بما فيهم: ميدل إيست أونشور آند أوفشور أويل آند غاز إكويبمنت، وموانئ هاتشيسون، ومركز بالحصا لتعليم قيادة السيارات، وبولاريزمي، ووكالة رأس الخيمة الوطنية للسفريات، ونواة، وأبيا بيلدينغ متيريال تريدينغ، وشركة كلادتك انترناشيونال، ألوميل تيك جلف، وآرك إنترناشونال ميدل إيست، ويوتيكو، وسيس فور إيفر، وحضانة ريد باص، وكراسي.

وقامت لجنة تحكيم محايدة من الشركة الدولية للأداء المتميّز (IPE) بتحليل جميع الاستمارات والتقارير المقدمة من المؤسسات المنافسة وتحديد الفائزين والحاصلين على المراكز الثانية باتباع عملية منهجية في الفرز والاختيار بعد استيفاء جميع الشروط المؤهِلة للفوز.

ومن ناحيته، علّق رامي جلاّد، المدير التنفيذي لمجموعة راكز والمنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار قائلاً: «إن برنامج جوائز راكز لتميز الأعمال شهد تطوراً منذ يومه الأول. ولا أشير هنا إلى عدد المشاركين المتزايد عاماً بعد عام فحسب، بل إلى نوعية طلبات المشاركة فيه أيضاً، وهذا يدل على أن برنامج الجوائز قد نجح في بلوغ هدفه المتمثّل في تشجيع وإثارة حسّ التميّز في مجتمع الأعمال في جميع أرجاء الإمارة. لقد أسعدنا اليوم تكريم الشركات المتميّزة وزِدنا بذلك إصراراً على مواصلة الابتكار في تقديم شتى أنواع حلول الأعمال لعملائنا حرصاً منا على توفير بيئة أعمال مفيدة ومواتية لتوسيع استثماراتهم».

التزام

عبّر الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن سعادته بمدى الحرص والالتزام الذي أظهرته الشركات في رأس الخيمة، مؤكداً أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الدائرة في برنامج راكز لتميّز الأعمال، الأمر الذي كان بمثابة تجربة مثمرة للغاية. كما أعرب الشيخ محمد بن كايد القاسمي عن تمنياته بالتعاون مع راكز مرة أخرى في النسخة القادمة من برنامج الجوائز لتسليط الضوء على المزيد من قصص نجاحات الأعمال والصناعة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.