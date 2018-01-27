حركة جوية نشطة في الإمارات

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نجحت مطارات الدولة في تحقيق نمو في أعداد المسافرين بدعم من توسع شبكة خطوط الناقلات الوطنية ووصولها إلى وجهات جديده فيما استفادت المطارات من موقعها الجغرافي كنقطة اتصال عالمية الأمر الذي يظهر من خلال نمو عدد مسافري الترانزيت.

126.5

مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 2017 بنمو 2% مقارنة مع عام 2016

882.6

ألف حركة جوية في سماء الدولة بين إقلاع وهبوط وعبور

31.3

مليوناً إجمالي عدد المسافرين القادمين

30.5

مليوناً إجمالي عدد المسافرين المغادرين من مختلف المطارات المحلية

63.2

مليون مسافر ترانزيت عبر المطارات المحلية الأمر الذي يعزز موقع الدولة كحلقة وصل عالمية

91.3

مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2017

%72

حصة مطار دبي من إجمالي عدد المسافرين عبر المطارات المحلية