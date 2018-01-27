2.24 مليار تداولات الأجانب على الأسهم المحلية خلال أسبوع

بلغت قيمة تداولات الأجانب في سوقي دبي وأبوظبي الماليين في تداولات الأسبوع الماضي نحو 2.24 مليار درهم بيعاً وشراءً، مع سيطرة النزعة الشرائية على تعاملاتهم في سوق دبي، وسط توقعات باستمرار زيادة مراكزهم في الأسهم، مع تفاؤلهم بالأداء القوي للاقتصاد الوطني.

ووفق مسح لــ«البيان الاقتصادي»، بلغ إجمالي مشتريات الأجانب في الأسهم نحو 1.19 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 1.04 مليار، بصافٍ شرائي بلغ 153.4 مليون درهم.

وقال محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفني بشركة «أمان» لتداول الأوراق المالية: «كانت هناك عمليات شراء قوية للأجانب في سوق دبي الأسبوع الماضي، مع تفاؤلهم بموسم نتائج الشركات، وإعلان بنوك قيادية عن توزيعات سخية».

ومالت تعاملات الأجانب في سوق دبي نحو الشراء، بعد تحقيق مشتريات بنحو 866.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 709.8 ملايين، بصافٍ شرائي بلغ 156.5 مليوناً.

واتجهت تعاملات الأجانب في سوق أبوظبي نحو البيع، بعد تحقيق مشتريات بنحو 329.18 مليوناً، مقابل مبيعات بنحو 332.3 مليوناً، بصافٍ بيعي بلغ 3.13 ملايين درهم. وبلغ إجمالي قيمة تداولات الإماراتيين نحو 3.02 مليارات درهم، موزعة بواقع 1.43 مليار مشتريات، و1.58 مليار مبيعات بصافٍ بيعي 153.4 مليوناً.