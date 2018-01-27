ورد السؤال التالي لــ«البيان الاقتصادي» من أحد القراء: ما القطاعات التي سيتم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة؟

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأنه سيتم إعفاء الفئات التالية، وهي: توريد بعض الخدمات المالية، والعقارات السكنية والأراضي الفضاء/‏الخالية، والنقل المحلي للركاب.

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