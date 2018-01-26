الإمارات تبدأ 2018 بتصدر مؤشرات عالمية رئيسة

استهلت دولة الإمارات عام 2018 بصدارتها لعدد من المؤشرات العالمية الرئيسة، التي عززت من موقعها ومكانتها العالمية بين دول العالم، حيث أحرزت المركز الأول على مستوى العالم في «الاختلاف والتميز»، فيما حققت المركز العاشر في كيفية التعبير عن قوتها في الساحة العالمية، ضمن تقرير أفضل تصنيفات الدول للعام 2018، الذي يضم في قائمته 80 دولة.

كما تقدمت الإمارات مع بداية العام الجديد، محرزةً المركز الأول على المستوى الإقليمي، والمركز 17 على المستوى العالمي في تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمي، وذلك وفقاً لأحدث إصدار للتقرير للعام الجاري، والصادر عن كلية إدارة الأعمال الدولية «إنسياد» في فرنسا، حيث أظهر التقرير تقدّم الدولة خلال العام الجاري مرتبتين عن تصنيف العام السابق، كما تم تصنيف الإمارات ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في المؤشر، لتتصدر بذلك منطقة دول الخليج العربي، والشرق الأوسط وإفريقيا.

وتمكّنت الإمارات خلال الشهر الأول من العام الجاري، وكعادتها على مدار أعوام عدة ومتتالية، من تحقيق مراكز متقدمة على مؤشر «إدلمان»، محرزةً المركز الثاني على المستوى العالمي في ثقة الشعب في الحكومة بعدما حصلت على 77 نقطة في التصنيف الذي تصدره مؤسسة إدلمان.

وتعمد الدولة إلى تحقيق رؤيتها وهدفها في أن تصبح واحدة من أفضل دول العالم بحلول «مئوية الإمارات 2071»، وذلك بالتركيز على استشراف المستقبل وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتوفير مناخ أعمال جاذب وانتهاج الابتكار.

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