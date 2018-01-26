استدعاء طرازات من «فيراري» و«مازيراتي» بالدولة لإصلاح عيوب

أعلنت وزارة الاقتصاد أمس حملتين جديدتين لاستدعاء طرازات معينة من سيارات فيراري ومازيراتي لإصلاح عيوب فنية لدواعي السلامة، وذلك بالتعاون مع الوكيلين الرسميين في الدولة لهما، وهما شركة الطاير للسيارات الوكيل المحلي المستورد لسيارات فيراري ومازيراتي في الإمارات، وشركة بريمير موتورز الوكيل الرسمي لسيارات فيراري ومازيراتي في أبوظبي.

وتشمل الحملة الأولى استدعاء 288 سيارة من سيارات فيراري 458 إيطاليا و458 سبايدر وكاليفورنيا، وإف إف 12 برلينتا موديل 2012 والمصنعة جميعها في إيطاليا، وذلك لاستبدال وحدات الوسائد الهوائية الجانبية للركاب. وأرجع تقرير فني للوزارة والوكيلين سبب الاستدعاء إلى «احتمالات عدم مطابقة المواصفات في وحدات الوسائد الهوائية الجانبية الخاصة بالركاب التي صنعتها شركة تاكاتا اليابانية لصالح فيراري». وهو خلل قد يؤدي إلى تعطل جهاز نفخ الوسائد بشكل صحيح ما يفاقم مخاطر الإصابة.

وأكدت الوزارة أن الوكيلين سيتصلان بالعملاء المعنيين لإبلاغهم بإجراء عملية استبدال الوسائد الهوائية مجاناً.

كما أطلقت الوزارة ونفس الوكيلين حملة استدعاء أخرى لعدد محدود من سيارات مازيراتي طراز كواترو بورتيه جي تي إس موديل 2015-2017 المزودة بمضخة واحدة مصنعة في إيطاليا وذلك لاستبدال المقاومة الكهربية لمضخة الوقود ذات الضغط المنخفض. وتوقعت الوزارة أن تشمل حملة الاستدعاء 71 سيارة على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن الوكيلين سيتصلان بالعملاء لإحضار سياراتهم لاستبدال المقاوم في مضخة الوقود مجاناً.