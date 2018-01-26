رؤساء الشركات متفائلون بالاقتصاد العالمي

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

أبدت نسبة غير مسبوقة من الرؤساء التنفيذيين تفاؤلاً تجاه البيئة الاقتصادية العالمية على المدى القريب على أقل تقدير، وذلك وفقاً لاستطلاع شركة "بي دبليو سي" الحادي والعشرين الذي أشارك فيه ما يقرب من 1300 رئيس تنفيذي من جميع أنحاء العالم

75 %

من الرؤساء التنفيذيين يرون أن النمو الاقتصادي العالمي سيتحسن خلال الاثني عشر شهراً القادمة.

مستويات التفاؤل

2017

2018

عالمياً

29 %

75 %

الولايات المتحدة

24 %

59 %

البرازيل

38 %

80 %

اليابان

11 %

38 %

المملكة المتحدة

17 %

36 %

دوافع

تتجسد دوافع تفاؤل الرؤساء التنفيذيين بشأن الاقتصاد العالمي في قوة المؤشرات الاقتصادية. فمع ازدهار أسواق الأسهم والنمو المتوقع لإجمالي الناتج المحلي في معظم الأسواق الكبرى حول العالم، ليس بمستغرب أن يكون الرؤساء التنفيذيون بهذا التفاؤل".

42 %

من الرؤساء التنفيذيين "واثقون للغاية" من الآفاق المستقبلية لنمو شركاتهم خلال الاثني عشر شهراً

القطاعات الأكثر ثقة

التكنولوجيا

خدمات الأعمال

الصناعات الدوائية والعلوم الحياتية

48 %

46 %

46 %

62 %

من الرؤساء التنفيذيين سيتعمدون على تخفيض التكاليف لدفع استراتيجية النمو

33 %

من مدراء الشركات مهتمون بالشراكة بالشراكة مع رواد الأعمال والشركات الناشئة لتنمية أعمالهم

المصدر : استطلاع شركة "بي دبليو سي"