ورد التساؤل التالي لــ "البيان الاقتصادي": ما هي القطاعات التي ستخضع لنسبة الصفر ؟

أفادت «الاتحادية للضرائب» بأنه سيتم فرض نسبة الصفر على: الصادرات من السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون، النقل الدولي، والتوريدات ذات الصلة، وتوريدات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية (مثال: الطائرات والسفن)، استثمارات معينة في المعادن الثمينة (مثال: الذهب والفضة بدرجة نقاء 99 %)، العقارات السكنية حديثة الإنشاء التي يتم توريدها لأول مرة خلال 3 سنوات من إنشائها، وخدمات أساسية ‏‏معينة في قطاع التعليم والصحة والخدمات المرتبطة بها.





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