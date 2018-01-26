بنوك استثمار عالمية توصي بشراء أسهم «أدنوك للتوزيع»

أوصت شركات بحوث وبنوك استثمار عالمية بشراء سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» وحدد بنك «جولدمان ساكس» السعر المستهدف لسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» عند 3.31 دراهم (90 سنتاً)، مع توقعات بأن يشهد مساهمو الشركة زيادة بنسبة 25% على استثماراتهم خلال عام واحد، في حين بدأت مجموعة «هيرميس المالية» تغطية سهم الشركة محددة سعر شراء بقيمة 3.2 دراهم، بينما وضع بنك «مورغان ستانلي» تغطية مساوية بسعر شراء للسهم 2.95 درهم، في حين بدأت «ألفامينا» التغطية بالتوصية بشراء السهم عند 2.79 درهم.