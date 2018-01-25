28 مليار درهم الإنفاق المتوقع على تقنية المعلومات في الإمارات 2018

توقّع خبير في تقنية المعلومات أن يرتفع الإنفاق على تقنية المعلومات في الإمارات في العام الجاري 2018 ليصل إلى 7.7 مليارات دولار ( 28.28 مليار درهم).

ونقل موقع «زاوية دوت كوم» عن جيوتي لالشنداني، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لمؤسسة إنترناشيونال داتا عن الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، إن الإمارات والسعودية من المتوقع أن تكون أكبر أسواق تقنية المعلومات في الشرق الأوسط وأفريقيا في العام الجاري. وأشار إلى توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الإمارات نمواً بنسبة 3.9% العام الجاري 2018.

وقال: «سوف يسجل سوق تقنية المعلومات في الإمارات نمواً بنسبة 4.8% العام الجاري مقابل 0.9% العام الماضي». وتوقع نمواً في السعودية بنسبة 4.3% العام الجاري مقابل 3.6% العام الماضي.