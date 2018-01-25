الإمارات من أكبر دول العالم في عقارات الرفاه

جاءت دولة الإمارات بين أكبر 25 دولة في العالم في عقارات الرفاه والرعاية، حسب تقرير معهد الرفاه العالمي.

وجاء في التقرير أن حجم سوق عقارات الرفاه والرعاية في الإمارات يبلغ 446 مليون دولار (1.63 مليار درهم). وذكر التقرير أن هذه العقارات تتمثل في مدينة دبي المستدامة، وهو أول مشروع سكني يقوم على الطاقة النظيفة، ومدينة دبي الطبية، وهي منطقة حرة متخصصة في تقديم جميع أنواع الخدمات المتعلقة بصحة الإنسان والخدمات الطبية.

وتقع المدينة على مساحة 4.1 ملايين قدم مربع. وجاء في المراكز الخمس الأولى أميركا والصين وأستراليا وبريطانيا وألمانيا على الترتيب، بينما حلت الإمارات في المركز 25 عالمياً. وذكر تقرير بعنوان «البناء الجيد لحياة جيدة»، أن حجم صناعة الرفاه والرعاية الصحية يبلغ 3.7 تريليونات دولار، وينمو بمعدل أسرع من النمو الاقتصادي العالمي.