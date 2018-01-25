«نخيل» تستضيف رئيس زنجبار

استضافت شركة التطوير العقاري «نخيل»، الدكتور علي محمد شين، رئيس إقليم زنجبار في جمهورية تنزانيا، وذلك على هامش زيارته الرسمية للدولة.

واطلع الضيف، والوفد المرافق له على كيفية تسخير شركة «نخيل» للإبداع والابتكار، لتضع معايير جديدة في مجال التخطيط الرئيسي وتطوير الواجهات البحرية والتصميم الحضري، كما ناقشوا سبل الاستفادة من الخبرة العريقة للشركة في المشاريع العقارية في زنجبار.

وتم تقديم عرض تعريفي للضيف والوفد عن أبرز مشاريع شركة «نخيل» العالمية، حيث تم أخذهم في جولة بحرية بالقارب للتعرف على «نخلة جميرا» المشهورة عالمياً.