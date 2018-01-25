دبي مرشحة لاستضافة مؤتمر غرف التجارة العالمية 2021

اختار الاتحاد العالمي لغرف التجارة، التابع لغرفة التجارة الدولية، دبي مدينة مرشحة لاستضافة المؤتمر الـ12 لغرف التجارة العالمية في العام 2021، والذي يتوقع أن يجذب أكثر من 14 ألف غرفة تجارة حول العالم، ويمثل ذلك إنجازاً جديداً يحسب لجهود غرفة تجارة وصناعة دبي في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال.

وجاء ترشيح دبي لاستضافة هذا المؤتمر الهام في عالم المال والأعمال مع اعتماد الاتحاد العالمي لغرف التجارة منطقة الشرق الأوسط أو أفريقيا، لاستضافة هذه الدورة من المؤتمر الذي يعتبر أكبر تجمع لغرف التجارة العالمية. وتشمل لائحة الدول الأخرى المرشحة لاستضافة هذه الدورة كينيا وإثيوبيا وسلطنة عمان والأردن وإيران. والمؤتمر ينظمه الاتحاد العالمي لغرف التجارة كل عامين في منطقة مختلفة من العالم.

وأشار حمد بوعميم، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن هذا الترشيح يعكس المكانة العالية لدبي في المحافل الاقتصادية العالمية، وهي سمعة راكمتها نتيجة للإنجازات والمكتسبات العديدة التي حققتها الإمارة تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خصوصاً رؤية سموه لدبي المستقبل، ومساهمتها في دعم مسيرة نمو الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن البنية التحتية المتطورة لدبي والمشاريع الجارية المواكبة للتحضيرات لمعرض إكسبو 2020 دبي، تجعل الإمارة مرشحاً قوياً للفوز بشرف استضافة المؤتمر، خصوصاً مع ما تمتلكه من خبرات واسعة في استضافة أكبر الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العالمية، مؤكداً أن غرفة دبي قادرة حال الفوز بالاستضافة أن تنظم مؤتمراً يليق باسم دبي ومكانتها العالمية.

وأوضح المدير العام لغرفة دبي الذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة أن غرفة دبي تعد إحدى أكبر غرف التجارة في المنطقة والعالم، وتتمتع بعلاقات متميزة ووثيقة من نظرائها في غرف التجارة العالمية، مشدداً على أن الغرفة قادرة على أن تكون منصة للحوار بين الغرف التجارية في المنطقة والعالم للدفع بمسيرة النمو والتطور التي ستعود بالنفع على مجتمعات الأعمال العالمية.

ملف

وتستعد غرفة دبي حالياً لتقديم ملفها لاستضافة المؤتمر، والذي سيتضمن الركائز الأساسية للملف ويشمل استعراضاً لمرافق وإمكانات الإمارة المتطورة. ويعتبر المؤتمر أحد أهم المؤتمرات والفعاليات العالمية التي تجمع القيادات الحكومية وكبار رجال المال والأعمال مع ممثلي غرف التجارة في أكثر من 100 دولة.

جوائز

ويحتضن المؤتمر منافسات جائزة غرف التجارة العالمية، التي تعتبر البرنامج العالمي الوحيد لتكريم وتقدير المشاريع والمبادرات المبتكرة، التي اعتمدتها غرف التجارة والصناعة حول العالم.

وسبق لغرفة دبي أن فازت في دورتين مختلفتين بجائزتين، آخرهما الفوز في الدورة الماضية التي عقدت بسيدني في أستراليا بجائزة أفضل مشروع غير تقليدي. ومن المقرر أن تستضيف مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل الدورة الـ11 في العام 2019.