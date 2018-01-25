«أَرادَ» تمنح «جاكوبس» عقد تصميم البنية التحتية بمشروع الجادة في الشارقة

منحت شركة أَرادَ عقد تصميم البنية التحتية في الجادة، أكبر مشروع مختلط الاستعمالات في الشارقة، لشركة الخدمات المهنية، مجموعة جاكوبس للهندسة.

ويشكل العقد جزءاً من إجمالي المبلغ المخصّص للبنية التحتية في الجادة والبالغ 1.2 مليار درهم، وستتولى «جاكوبس» إدارة كل جوانب تسليم بنية المشروع التحتية، بما في ذلك الطرق والمياه والكهرباء وشبكة تصريف المياه، والحرص على تكاملها التام مع الخطة الرئيسية ككلّ.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أَرادَ»: يعتبر هذا الأمر إنجازاً مهماً بالنسبة إلى «الجادة»، فيما نواصل السعي للبدء ببناء هذا المشروع الضخم بحلول نهاية الفصل الأول. ويسعدنا أن نتعاون مع «جاكوبس» التي تتميز بسجّلها الممتاز في تسليم مشاريع مهمة حول العالم.

وقال نيل ستيفنس، مدير المشروع في «جاكوبس»: «يسعدنا العمل مع «أَرادَ» على تطوير الجادة، هذا المشروع المهم بالنسبة إلى الشارقة والإمارات، ونتطلع للمساهمة بخبرتنا ومهاراتنا، بهدف تسليم البنية التحتية الخاصة بهذا المشروع التطويريّ اللافت».