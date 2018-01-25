تسليم مشروع مينا عزيزي في نخلة جميرا قبل الموعد المحدد

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، أنها على مشارف إكمال مشروعها الثاني «مينا عزيزي» بمنطقة نخلة الجميرا، وذلك خلال الربع الثالث من العام 2018؛ أي قبل الموعد المحدد.

ويتميز فندق «مينا عزيزي» بتصميمه وموقعه بمنطقة نخلة الجميرا؛ ويوفر إطلالات مباشرة على البحر، مع توفير شاطئ خاص لنزلاء الفندق، الذي يتألف من 178 شقة فندقية مفروشة بالكامل وبنتهاوس. والمشروع تقدر تكلفته بـ 780 مليون درهم، ويغطي مساحة 11,244 متراً مربعاً، ويضم 120 شقة ذات غرفة نوم، و54 شقة بغرفتين وأربع شقق بثلاث غرف. كما يتضمن المشروع منطقة تجزئة مساحتها 1,532 متراً مربعاً.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: يتمثل المحور الرئيسي في استراتيجيتنا في تشييد وبناء منازل عالية الجودة. ونسعى جاهدين من أجل إنجاز مشاريعنا قبل الموعد المخطط. ومن المقرر إنجاز «مينا عزيزي» بعد عام تقريباً من تاريخ إطلاق أول مشروع بمنطقة نخلة الجميرا، وهو فندق «رويال باي» الذي تقدر قيمته بـ 350 مليون درهم، حيث تم تسليمه في أغسطس الماضي.