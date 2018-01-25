تلقى «البيان الاقتصادي» هذا السؤال من أحد القراء..هل هناك ضرائب أخرى يتم النظر بتطبيقها في الإمارات؟

أفادت «الاتحادية للضرائب» بأنه يجري استكشاف خيارات ضريبية أخرى، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. إلا أن هذه الخيارات لا تزال قيد التحليل والدراسة، ومن غير المرجح أن يتم تطبيقها في المستقبل القريب.

وأكدت الهيئة أن الإمارات لا تنظر حالياً في فرض ضريبة على دخل الأفراد.

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