«الاقتصاد»تطلق حملة لاستدعاء 4030 سيارة

كشفت وزارة الاقتصاد، أمس، عن بدء حملتي استدعاء لدواعي السلامة لسيارة «ميتسوبيشي آوتلاندر» و«شفروليه كابريس»، لإصلاح عيوب بالتعاون مع وكلائها الرسميين في الدولة، مشددة على أن عمليات إصلاح العيوب مجانية.

حيث تشمل حملة الاستدعاء الأولى أكثر من 4030 سيارة ميتسوبيشي آوتلاندر موديل CWOW تم تصنيعها بين 2008 و2013 بالتعاون مع «الحبتور للسيارات» الموزع الرسمي لسيارات ميتسوبيشي. وأرجع تقرير لوزارة الاقتصاد أصدرته أمس، استدعاء السيارات إلى وجود ضعف في هيكل مانع تسرب المياه الأمامي أسفل الزجاج.

كما أعلنت الوزارة عن بدء حملتها الثانية لاستدعاء سيارات شفروليه كابريس موديل 2014-2015 بالتعاون مع شركة جنرال موتورز، لدواعي السلامة. ولم تذكر الوزارة في تقريرها عدد السيارات المتوقع استدعاؤه.