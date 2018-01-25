توقعات بانتعاش سياحة الإمارات

أكد تقرير مؤسسة «إس تي أر» لمعلومات السياحة، أن الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية والنمو في القطاع غير النفطي سوف يدفع التوسع الاقتصادي في الإمارات.

وبالتالي انتعاش الاقتصاد، وهي علامة مبشرة تعني انتعاشاً في صناعة الضيافة والسياحة خلال العام الجاري. وأضاف التقرير أن متوسط الإشغال الفندقي في الإمارات بلغ 75.1% في العام الماضي 2017، بينما بلغ متوسط سعر الغرفة 599.58 درهماً يومياً، فيما كان متوسط العائد على الغرفة الفندقية المتاحة 450.04 درهماً يومياً.

وأوضحت «إس تي أر» أن نمو المعروض من الغرف الفندقية كان له تأثيره في أداء الفنادق في الإمارات في العام الماضي، خاصة وأن دبي مستمرة في البناء استعداداً لاستضافة معرض «إكسبو 2020».

وأشار التقرير إلى أن استمرار بناء الغرف الفندقية من الفئة المتوسطة ساهم في ارتفاع الطلب على الفنادق، حيث أدى التنوع السعري في فنادق دبي إلى جذب مزيد من الفئات من السائحين.

كما أن الإمارة مستمرة في إضافة عوامل جذب سياحي جديدة مثل الحدائق الترفيهية ومراكز التسوق، لدعم نمو الطلب، ما يساعد على رفع الطلب على الغرف الفندقية حتى مع دخول غرف فندقية جديدة إلى السوق، كما تتبع أبوظبي نفس النمط التنموي من خلال إضافة عوامل جذب سياحي جديدة مثل متحف اللوفر الذي افتتح في نوفمبر الماضي.