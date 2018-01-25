سالونيك والعقبة تنضمان إلى شبكة فلاي دبي

أعلنت فلاي دبي إطلاق رحلات منتظمة إلى مدينتي سالونيك في اليونان والعقبة في الأردن خلال يونيو المقبل. وتعطي هذه الإضافة في شبكة وجهات الناقلة خيارات أكبر للمسافرين من الإمارات والمنطقة لاستكشاف أكثر من 100 وجهة انطلاقاً من دبي التي تعد مركزاً عالمياً للطيران.

وتعد فلاي دبي أول ناقلة في الإمارات تشغل رحلات إلى سالونيك والعقبة. وستبدأ الناقلة بخدمة سالونيك بواقع 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 يونيو، فيما تبدأ رحلات مدينة العقبة في جنوب الأردن اعتباراً من 16 يونيو بواقع 4 رحلات أسبوعياً.

التزام

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لـ« فلاي دبي»: مع إضافة كل من العقبة وسالونيك إلى شبكة وجهاتنا المتنامية فإننا نزيد عدد الأسواق غير المخدومة التي أطلقنا إليها رحلات مباشرة من الإمارات لتصبح 71 وجهة حول العالم. ووجود نحو 70 % من شبكة وجهاتنا ضمن الأسواق غير المخدومة يعني أننا حافظنا على الالتزام برؤيتنا بتسهيل حركة السياحة والتجارة وزيادة الرحلات الجوية المباشرة من وإلى الإمارات.

وجهات

كانت فلاي دبي أعلنت في وقت سابق إطلاق رحلات إلى وجهات جديدة في العام 2018 ستبدأ تباعاً بدءاً من مارس المقبل تشمل كلاً من تيفات وكراكوف ودوبروفنك وكاتانيا وكوتايسي وغابالا وباتومي، ما يرفع وجهات الناقلة في شرق وجنوب أوروبا إلى 27 وجهة وفي منطقة القوقاز ووسط آسيا 11 وجهة فيما تخدم فلاي دبي 30 وجهة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

وقال جيهون ايفندي نائب رئيس أول لمنطقة الإمارات والشرق الأوسط وأوروبا والدول المستقلة بفلاي دبي: نتطلع إلى بدء الرحلات إلى كل من العقبة وسالونيك ذلك أن المدينتين تمثلان مركزين اقتصاديين وسياحيين وصناعيين وهما في الوقت نفسه من الوجهات السياحية التي تتمتع بشعبية عالية.