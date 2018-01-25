«الفهيم» توسع محفظتها الاستثمارية الدولية وتنضم إلى شركاء بلاكلين

أطلقت بلاكلين، المزود لخدمات القيادة المحترفة خدمة «Series D»، أضخم مشروع استثماري من نوعه في تاريخ الشركة، والذي سيساهم بتمويل مدن جديدة، وتوفير منتجات مبتكرة وإضافة خدمات استقبال وإرشاد «كونسيرج» جديدة لمجموعة من المطارات الدولية.

وأعلنت مجموعة الفهيم العاملة في مجال السيارات والضيافة والسفر والعقارات في الدولة انضمامها إلى مجموعة المستثمرين من الشركاء الحاليين وهما دايملر أي جي» من خلال الشركة التابعة لها دايملر لخدمات التنقل، وشركة بتوف بارتنرز العالمية للاستثمار.

قاعدة

كونت شركة بلاكلين الألمانية العالمية قاعدة عريضة من الشركاء الاستراتيجيين في جميع أنحاء العالم، وتغطي شبكة شركائها أكثر من 250 مدينة حول العالم و500 مطار دولي في 50 دولة. وفي هذا العام، سيتوسع نطاق خدماتها ليصل إلى 300 مدينة جديدة معظمها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال أحمد عبد الجليل الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم: سعداء بجمع خبراتنا الإقليمية المتنوعة مع «بلاكلين» التي تتمتع بخبرات عميقة في قطاع تقديم خدمات القيادة المحترفة حول العالم.

وذلك لنتعاون معاً على تعزيز جودة هذا النوع من الخدمات للمسافرين وسائقي السيارات والشركاء، ولنقدم لسكان الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط خدمات فاخرة ومبتكرة. ويؤكد طموح شركة «بلاكلين» وقوة علامتها التجارية في السوق العالمي على جدارتها في أن تكون جزءاً رئيسياً في محفظتنا الاستثمارية الدولية».

منصات

وتشمل التطويرات الجديدة لخدمات الشركة إضافات مستمرة ومبتكرة لحجوزات السفر ومنصات وقنوات إدارة الرحلات، وتواصل الشركة التعاون مع شركات سفر جديدة حول العالم في سبيل ضمان رضا المتعاملين. ومن بين شركاء بلاكلين الحاليين شركات «أماندس»، و«آسيا مايلز»، وموقع وتطبيق «إكسبيديا»، و«فينا»، «هير»، إضافة إلى«مايلز أند مور».