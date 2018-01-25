بدء توسعة منشأة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط في «دبي الجنوب»

أعلنت منشأة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط بدء إطلاق توسعاتها في منشآت المرحلة الثانية من سلسلة التوريد لصناعة الطيران في منطقة الطيران بمشروع دبي الجنوب، حيث كانت أول منشأة باشرت عملياتها في منشآت سلسلة التوريد لصناعة الطيران في فبراير 2017.

وتعد توسعة الموقع الحالي لمنشأة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط، خطوة هامة تجاه استراتيجية توسيع نطاق أعمالها في المنطقة، لتلبية الخدمات المتزايدة في مجال توريد صناعة الطيران.

وأعرب خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، عن دعمه لشركات الطيران الموجودة في المشروع، مشيراً إلى أن لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط تعد من كبار الشركات الداعمة لصيانة الطائرات عالمياً ويعد وجودها في دبي الجنوب مهماً لخدمة عملائها في المنطقة، وذلك لما توفره دبي الجنوب من بيئة متكاملة لنمو القطاع المتزايد في مجال الطيران.

من جانبه عبّر زياد الحازمي الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط، عن شكره لدعم دبي الجنوب المتواصل في مهمة التوسعة في المنطقة وتوفير الخدمات لعملائها.

ويمتد مشروع «دبي الجنوب» على مساحة ضخمة تبلغ 145 كيلومتراً مربعاً ضمن إمارة دبي. ومن المتوقع لهذا المشروع أن يستضيف حوالي مليون نسمة عند اكتماله.