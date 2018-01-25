«رأس الخيمة لتنمية السياحة» و «اير بي إن بي» تتعاونان بشأن منازل العطلات

وقّعت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وشركة اير بي إن بي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مستويات المسؤولية في تأجير منازل العطلات وتنشيط السياحة وتنويع الخيارات السياحية التي توفرها الإمارة.

وتم الإعلان عن الاتفاقية الجديدة في إمارة رأس الخيمة خلال مؤتمر صحفي عقده هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة؛ وهادي موسى، مدير عام «اير بي إن بي» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتأتي الاتفاقية في أعقاب التوجيهات الجديدة بالسماح لسكان الإمارة بمشاركة مساكنهم شريطة التزامهم بقواعد السلامة الأساسية عقب تسجيلها بخطوات بسيطة على الموقع الإلكتروني.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وشركة اير بي إن بي على تعزيز تطبيق القواعد الجديدة ومستويات المسؤولية في مشاركة بيوت العطلات عبر تأسيس صفحة للاستضافة المسؤولة، من شأنها تعريف المضيفين بالقواعد وربطها بالمعلومات الرسمية وإرسال رسائل البريد الإلكتروني التذكيرية بانتظام.

ومشاركة الرؤى والخبرات حول توجهات السفر على موقع «اير بي إن بي» بهدف التعريف بالتأثيرات الإيجابية لمجتمع «اير بي إن بي» وتنشيط السياحة.

وقال هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: تمثل مذكرة التفاهم إنجازاً بارزاً في إطار تعزيز تنوع المشهد السياحي في إمارة رأس الخيمة. وبما أن هدفنا اجتذاب مليون زائر بنهاية العام الجاري 2018، و2.9 مليون بحلول 2025، فإن الطلب على توفير المزيد من الغرف الفندقية لاستيعاب الأعداد المتوقعة من الزوار يتسم بالأهمية الكبيرة.

وأضاف أننا على ثقة بأن التعاون مع رواد قطاع الضيافة على مستوى العالم مثل شركة «اير بي إن بي» سيساعدنا على الارتقاء بجودة العروض السياحية الجذابة في رأس الخيمة.

وقال: إنه في إطار الالتزام الراسخ للهيئة وحرصنا على الارتقاء بجودة تجربة الزوار، سنعمل على ضمان امتثال المضيفين بمعايير الجودة والسلامة والتأمين والصحة ووسائل الراحة اللازمة. ومن شأن التوجيهات الجديدة والاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع «اير بي إن بي»، أن تضمن لمزيد من سكان رأس الخيمة فرصة الاستفادة من فوائد السياحة، وتمكين السياح من استكشاف مختلف العروض والمعالم السياحية التي توفرها الإمارة.