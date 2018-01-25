المدير العام لـ«اقتصادية عجمان» يتفقد فرعي مصفوت والمنامة

زار علي عيسى النعيمي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، يرافقه عبدالله بن ناصر النعيمي، مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة.

وعدد من المسؤولين، فرعي الدائرة في منطقتي مصفوت والمنامة في إطار الجولات المنتظمة لتفقد سير الأعمال في الفروع الخارجية. وحرص خلال الزيارة على تلمُّس احتياجات المتعاملين والموظفين ومقابلة عدد من الشركاء الاستراتيجيين، موجهاً بضرورة تقديم الخدمة المتميزة باعتبارها انعكاساً للصورة الحضارية للدوائر الحكومية في إمارة عجمان وترجمة حقيقية للجهود المبذولة في سبيل إسعاد المتعاملين.

وقال علي النعيمي: يأتي ضمان الخدمة المتميزة للمتعاملين وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في إمارة عجمان على رأس أولوياتنا الاستراتيجية، ما يدفعنا إلى متابعة انسيابية العمل وتقديم الخدمات في كافة الفروع من أجل الوقوف على المعوقات التي تعترض الموظفين والمتعاملين على السواء، وإيجاد حلول فورية مناسبة لها بما يفضي بالنهاية إلى توفير خدمات رفيعة المستوى ترتقي إلى تطلعات المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم.