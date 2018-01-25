«أدنوك للتوزيع» تفتتح 13 محطة جديدة في الدولة والسعودية 2018

أعلنت «أدنوك للتوزيع» أنها تعتزم افتتاح 13 محطة خدمة جديدة خلال 2018، بما في ذلك محطات تفتتحها للمرة الأولى في دبي والسعودية. وتعتزم الشركة افتتاح محطات بمواقع حيوية في دبي، و9 محطات بأبوظبي وعجمان والفجيرة، كما تدشّن حضورها في السعودية بمحطة واحدة مبدئياً بموجب اتفاقية امتياز، كما ستشهد ثلاث من محطات الخدمة التابعة لها بأبوظبي اكتمال أعمال التوسعة فيها خلال العام.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: يشهد هذا العام إنجاز محطات خدمة جديدة بسرعة أكبر وكلفة أقل، مع ترقية التجربة التي يحظى بها عملاؤنا، والتركيز الكامل على معايير الصحة والسلامة 100% في كل عملياتنا. وتماشياً مع التزامنا بخفض النفقات، فقد تم خفض النفقات الرأسمالية على أساس كل موقع في عام 2018.

كما تم خفض النفقات الرأسمالية لبعض المحطات التي نخطط لافتتاحها في المستقبل بنسبة تصل إلى 40% من خلال اتباع نهج متكامل لهندسة القيمة بالتزامن مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة. وختم الراشدي بالقول: نواصل من خلال تنفيذ خطط النمو والتوسع، التزامنا بتعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال التعاقد مع موردين ومقدمي خدمات من القطاع الخاص المحلي .

وتشمل المحطات الجديدة في أبوظبي وعجمان والفجيرة محطات الرقايب بـ10 مضخات ونادي بني ياس الجديد بـ12 مضخة، والسرة بـ10 مضخات، وشارع محمد بن راشد-3 بعشرين مضخة، وشارع محمد بن راشد-2 بعشرين مضخة، ومنطقة المفرق بـ10 مضخات، والفلاح جنوب بعشر مضخات، وطموح بـ10 مضخات، ومحطة الحليفات بـ8 مضخات .

وبالنسبة لأعمال التوسعة، فتشمل محطات نادي الضباط بـ8 مضخات جديدة ومطاعم، والشهامة بـ17 مضخة وخدمة تبديل الزيوت، ومدينة خليفة بـ12 مضخة، ومتجر جديد للتجزئة. وسيتم الإعلان عن مواقع محطات الخدمة بدبي، والسعودية لاحقاً.