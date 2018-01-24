«الإنشاءات البترولية» تفوز بعقد بـ 1.2 مليار لبناء منصات نفط بحرية في الهند

فازت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بعقد قيمته 327 مليون دولار (1.2 مليار درهم) لبناء منصات بحرية ومنشآت نفطية متكاملة في حقل راتنا التابع لشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية في السواحل الجنوبية الغربية لمدينة مومباي.

وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات البترولية الوطنية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة العامة «صناعات» أبوظبى: تأتي ترسية العقد على شركتنا ليؤكد مرة أخرى أن الشركة أصبحت في طليعة الشركات العالمية العاملة في قطاع الإنشاءات البترولية وحقول النفط.

ثقة

وأكد أن الشركة تفخر بهذه الثقة والعلاقة التي تربطها بشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية، ما يأتي انعكاساً حقيقياً للعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط الإمارات والهند، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين آخذة بالتطور والنمو المضطرد بتوجيهات حكيمة من القيادة الرشيدة للبلدين، لافتاً إلى أن مثل هذا التطور الإيجابي سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني للبلدين.

وقال عقيل عبدالله ماضي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «الإنشاءات البترولية الوطنية»، إن الشركة حريصة على تعزيز تواجدها في الأسواق الهندية التي تعتبر إحدى الأسواق الزاخرة بالفرص الاستثمارية خاصة في القطاع النفطي والقطاعات التابعة له، وأضاف أن الشركة تفخر بكوادرها الوطنية المؤهلة والمدربة وذات الخبرات الفنية المتقدمة.

والتي بفضلها تمكنت الشركة من زيادة حصتها في الأسواق الإقليمية والعالمية وتعزيز مستوى تنافسيتها، حيث تحتل المرتبة الخامسة عالمياً وفق تصنيف أعلنت عنه أخيراً مجلة «النفط والغاز في الشرق الأوسط» المرموقة.

وأكد أن التوسع الجغرافي لأنشطة الشركة لا يأتي على حساب حضورها في السوق المحلية التي تنظر لها الشركة على أنها أساس عملياتها الاستثمارية، مشيراً إلى أن الشركة لديها استراتيجية واضحة لزيادة حصتها بالسوق المحلية.

وكانت الشركة الهندية طرحت مناقصة لتنفيذ المشروع شاركت فيها العديد من الشركات الإقليمية والدولية إلا أن الإنشاءات البترولية استطاعت الفوز بالعقد بعد أن قدمت عرضاً فنياً ومالياً اعتبرته الشركة الهندية الأفضل.

أعمال

وقال المهندس أحمد الظاهري الرئيس التنفيذي للشركة إن العقد يشمل أعمال التصميم والهندسة وشراء المواد والتحميل والنقل والتركيب والتشغيل التجريبى لـ 5 منصات بحرية على جانب مد 9 أنابيب في أعماق البحر بطول 140 كيلومتراً و5 كابلات بحرية بطول 63 كيلومتراً، كما تضمن المشروع أعمال تعديل على منصتين قائمتين في الحقل نفسه، وتوقع إنجاز المشروع بالكامل نهاية أبريل 2019.