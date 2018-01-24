مشاريع دبي الفريدة تعيد تعريف الفخامة

ذكرت صحيفة «إندبندنت»، أن دبي الشهيرة بجزرها الاصطناعية، وهندستها المعمارية محطمة الأرقام القياسية، ترحب بأذرع مفتوحة بمشاريع فريدة من نوعها في خضم مسيرتها لإعادة تعريف الفخامة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المهندسين المعماريين في دبي، منكبون على بناء أول فندق في العالم يحتضن في أرجائه غابة مطيرة.

ويضم فندق «روزمونت هوتل أند ريسيدنسس» المقرر افتتاحه في 2018، أكثر من مليوني قدم مربع من المساحات الفندقية والسكنية والترفيهية وشاطئاً اصطناعياً وحمام سباحة ذا قاع زجاجي معلق فوق شوارع دبي.

ويقع الفندق الذي صممته شركة «زاس» للهندسة المعمارية، ضمن برج من 47 طابقاً يحاذي برجاً آخر بنفس الارتفاع يضم 280 عقاراً سكنياً، وتقع جميع مرافق الترفيه، بما في ذلك غابة مطيرة مساحتها 75.000 قدم مربع كاملة بشلالاتها وجداولها، ونظام مطر حسي، محاكية مناخ الغابات المطيرة، في أعلى منصة من خمسة أدوار في قاعدة البرجين.

وتوجد في الغابة الاصطناعية سبخة، وبركة سباحة، وشاطئ غير رملي، ومقهى وغابات مطيرة مستوحاة من العصر الجوراسي.