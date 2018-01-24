توقع نمو الطلب على القروض التجارية

كشف استبيان للمصرف المركزي حول توجهات الائتمان، عن التفاؤل بانتعاش سوق التمويل المحلية، وزيادة الطلب على القروض في جميع القطاعات باستثناء التعدين والمحاجر.

وتوقع مسؤولو الائتمان الذين شملهم الاستبيان الصادر أمس، زيادة الطلب على القروض التجارية في السوق المحلية بنسبة كبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري، خصوصاً بالنسبة للشركات الكبيرة.

وكذلك زيادة الطلب في قطاع التمويل والقروض المحلية التقليدية. وكشف الاستبيان أن الربع الأخير من العام الماضي شهد نمواً في الطلب على إقراض قطاعات التطوير العقاري والإنشاء والتشييد والصناعة التحويلية والاتصالات والنقل والتخزين، في حين تباطأ الطلب على تمويل قطاعات الكهرباء والغاز والمياه والتعدين واستغلال المحاجر، بينما بقيت القطاعات الأخرى مستقرة دون تغيير.